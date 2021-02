Nevasca deixa milhões sem energia nos Estados Unidos

Ao menos cinco milhões de pessoas ficaram sem energia nos Estados Unidos após uma tempestade de inverno que atingiu a região central e nordeste do país. Desde que a estação começou a causar estragos na semana passada, cerca de 20 pessoas morreram – algumas por frio ou durante tentativas de escapar dele. Cerca de onze vítimas foram reportadas nesta semana.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com o site PowerOutage.us (em português “Interrupção de Energia”), ao menos 4,4 milhões de pessoas ficaram no escuro no estado do Texas. A situação também afetou 229 mil em Oregon, 154 mil em Luisiana, 146 no Kentucky e 142 mil em Oklahoma. Sem energia por horas, pessoas precisaram enfrentar temperaturas congelantes sem uma estimativa de quando a luz voltaria.

Em Houston, uma mulher e uma menina morreram de envenenamento por monóxido de carbono depois que um carro foi deixado funcionando em uma garagem para gerar calor, conforme relatou ontem a polícia local. Em Louisiana, uma pessoa faleceu após ter escorregado no gelo e batido a cabeça. Já outras duas morreram em dois acidentes de trânsito diferentes causados pelas condições climáticas ruins em Kentucky. Ontem, um tornado deixou três mortos e dez feridos na Carolina do Norte. Ainda não há confirmação de que o fenômeno esteja relacionado às nevascas. A expectativa é que a tempestade de gelo continue durante toda a semana.

Europa

Uma forte nevasca atingiu Atenas e outras regiões da Grécia e cobriu de branco Acrópole, sítio arqueológico e importante patrimônio mundial. A neve é comum na região de montanhas e no norte do país, mas raramente atinge a capital. A neve forçou a interrupção de serviços de transporte e até a vacinação contra a covid-19.