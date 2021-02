Sorteio da Quina volta nesta quarta-feira com prêmio de R$ 1,5 milhão

Após a breve interrupção nos sorteios pelo feriado de Carnaval, a Quina retorna nesta quarta-feira com um prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão para o jogador que acertar as cinco dezenas que serão sorteadas a partir da 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 18h nas casas lotéricas de todo país. O sorteio simples, com 5 dezenas, custa R$ 2.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado nas redes sociais e no site. Acompanhe!

O último sorteio da Quina foi realizado no último sábado e não teve ganhadores na faixa principal.

Mas setenta e sete jogadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 5.265,67.

Veja os números do sorteio deste sábado.