Sem doses, Rio de Janeiro suspende vacinação contra covid-19

A escassez de vacinas contra a covid-19 fez com que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciasse a suspensão da campanha de vacinação na cidade a partir de amanhã, caso não cheguem novas doses. O município já havia emitido um alerta ao governo federal na semana passada, quando informou que a imunização seria paralisada no último sábado, o que não ocorreu.

Hoje, idosos de até 83 anos ainda podem se vacinar contra a doença. Após isso, a vacinação será suspensa. “Recebi a notícia de que não chegaram novas doses. Teremos que interromper a nossa campanha. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos que a vacina chegue. A nova leva deve chegar do Butantan na próxima semana”, afirmou Paes.

A falta de vacinas contra o novo coronavírus no Brasil era uma “tragédia anunciada”. A imunização no pais começou em 17 de janeiro, com apenas 6 milhões de doses disponíveis para aplicação. A nova remessa do Instituto Butantan deve ser enviada ao governo federal até o final do mês.