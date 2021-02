Saiba quais objetos podem estar atraindo energia negativa para a sua casa

Existem alguns objetos que, segundo a técnica milenar Feng Shui, podem atrair energias negativas. “A organização e harmonização dos ambientes permitem o bem-estar humano através da energia ch’i (energia vital) que flui pelos espaços”, explica Cristiane Higueras Simó, professora e coordenadora do curso de pós-graduação em design de interiores do Senac de Sorocaba, em entrevista ao G1.

Mais do que a organização, segundo a ótica do Feng Shui, as coisas também têm a capacidade de atrair energia negativa. Acredita-se que a energia emanada não só de seres vivos, mas também de objetos, podem influenciar na harmonia e felicidade do seu lar. Saiba quais são esses objetos e porque eles são considerados agentes que atraem energia negativa.

Leia mais:

Espelhos manchados ou trincados

Acredita-se que os espelhos manchados indicam que há espíritos naquele ambiente e que os trincados demonstram que alguma energia negativa foi lançada sobre você. Também não se aconselha colocar um espelho de frente para a cama, porque pode provocar insônia.

Metais enferrujados

O brilho dos metais repele os maus espíritos, que não gostam de luminosidade. Se estão velhos ou em mau estado de conservação atraem vibrações ruins.

Partes de animais

Móveis de couro, chifres, peles, ossos e bichos empalhados atraem o sofrimento pelo qual passaram esses animais. Essa energia negativa fica no ambiente.

Objetos de pessoas falecidas

Travesseiro, colchão, sapatos, roupas e objetos pessoais de pessoas falecidas devem ser doados. Esses materiais carregam a energia das pessoas às quais pertenceram.

Presentes que você não gostou

Tudo o que oferecemos a outra pessoa envolve troca de energia, de intenções e sentimentos. Esses objetos carregam uma memória energética que podem desequilibrar a energia do seu lar.

Imagens de tragédia ou violência

Às vezes até um pôster de uma banda podem atrair energias negativas. Imagens de acidentes ou até de animais caçados por esportes podem influenciar o emocional dos moradores.