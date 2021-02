Pronto para o retorno da Lotofácil? Saiba mais sobre sorteio desta quarta-feira

Após uma breve pausa no sorteio da Lotofácil por conta do feriado de carnaval, a loteria volta com força total para o sorteio desta quarta-feira (dia 17).

O prêmio para o jogador que acertar as 15 dezenas que serão sorteadas para a Lotofácil a partir da 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, é de R$ 1,5 milhão.

O Metro World News acompanha o sorteio e divulga o resultado em tempo real no site e nas redes sociais.

No último sorteio da Lotofácil, no sábado, um apostador de Meruoca, no Ceará, levou o prêmio principal do concurso 2158. Ele ganhou R$ 836.537,02.

A Lotofácil pagou ainda R$ 697,98 para 359 apostas que acertaram 14 dezenas.

