Previsão do Tempo: dia começa com sol e acaba com chuva em SP

A terça-feira de Carnaval amanhece clara e com sol em São Paulo, de acordo com dados da Climatempo.

No decorrer do dia, a nebulosidade deve aumentar até o final da tarde, quando as pancadas de chuva atingem novamente a cidade à tarde e à noite.

O volume previsto de chuvas não deve ser grande e nem causar alagamentos na região.

A temperatura se mantém alta, na casa dos 30º C durante todo o dia.

A mínima prevista para esta terça é de 18ºC.