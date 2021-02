Polícia abre investigação sobre show do cantor Belo

A Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) confirmou que todos os envolvidos serão ouvidos em investigação que apura as condições de realização de uma festa clandestina que contou com a presença do cantor Belo e sua banda. O cantor também será chamado para prestar esclarecimentos.

O show aconteceu no último sábado, 13, na Escola Municipal do Parque União, na Maré, Zona Norte do Rio. A Secretaria Municipal de Educação disse que não tinha conhecimento do evento e não deu autorização para a realização.

Reprodução: TV Globo

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor informou que o show foi realizado seguindo todos os protocolos de segurança. Os vídeos publicados nas redes sociais mostram uma grande aglomeração de pessoas, contrastando com o momento de isolamento social provocado pela pandemia.

Um decreto publicado no Diário Oficial do Município, a Prefeitura do Rio Janeiro proíbe a realização de concentração de blocos de carnaval ou escolas de samba e demais eventos recreativos durante o período de 12 a 22 de fevereiro em toda a cidade.