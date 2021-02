PM prende dois e apreende 156 pés de maconha em São Paulo

A Polícia Militar prendeu na última segunda-feira (dia 15) dois homens, de 24 e 34 anos, e apreenderam 156 pés de maconha que eram mantidos em uma estufa em uma casa no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo.

Após receberem uma denúncia sobre desmanche de veículos, agentes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram até o endereço verificar o caso.

No local – um imóvel na Rua Brigadeiro Jordão – a equipe encontrou dois homens retirando redes de um carro e levando para dentro da casa. Questionados, ambos negaram a existência de um desmanche no local e permitiram a entrada dos policiais para vistoria.

Durante as buscas, nada que confirmasse a denúncia foi encontrado. No entanto, nos fundos da residência, foi localizada uma estufa com 156 vasos com pés de maconha.

Todo o entorpecente, que somou 99,5 quilos, foi apreendido para perícia e a dupla presa foi em flagrante. Na ação também foram recolhidos dois veículos (um carro e uma motocicleta), três celulares e R$ 222.

Os dois homens foram levados ao 16º Distrito Policial (Vila Clementino), onde o caso foi registrado.