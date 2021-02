Pesquisa mostra que meia dose da vacina Moderna induz produção de anticorpos

Um estudo publicado na revista científica Vaccine mostra que apenas meia dose da vacina contra covid-19 da Moderna é o suficiente para induzir a produção de anticorpos.

A pesquisa contou com 600 participantes, divididos em dois grupos de acordo com a idade (entre 18 e 55 anos e acima de 55 anos). Nestes grupos foram aplicadas doses completa, meias dose e placebo para investigar a reação do imunizante e possíveis efeitos colaterais.

Os resultados mostraram que 100% dos participantes que receberam a vacina, não importa qual dose, desenvolveram anticorpos contra a covid-19. Os efeitos adversos mais comuns foram dor de cabeça, fadiga e dor no corpo.

Um novo estudo será realizado agora para medir a produção de anticorpos depois da aplicação de meia dose e uma dose inteira, com objetivo de descobrir se seria viável usar apenas meia dose nas campanhas de vacinação e assim imunizar o dobro da população.