Mega-Sena da Quarta-feira de Cinzas sorteia prêmio milionário de R$ 29 milhões

O carnaval não teve festa neste ano, mas o jogador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena que serão sorteadas nesta quarta-feira de cinzas terá motivos de sobra para comemorar.

O prêmio acumulado do concurso 2345 é de R$ 29 milhões, o suficiente para não se preocupar mais com dinheiro pelo resto da vida.

O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e divulgado em tempo real no site do Metro World News e nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

As apostas podem ser feitas até 18h em qualquer casa lotérica do país. A apostas simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio do último sábado não teve ganhadores na faixa principal (6 acertos), mas os jogadores que acertaram a quina (foram 59) levaram para casa um prêmio individual de R$ 42.795,90.

Veja os números do sorteio de sábado passado.