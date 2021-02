Gritos e desespero: Imagens registram queda de balanço gigante em parque de diversões que deixou 16 feridos

Um parque de diversões localizado na cidade de Shaoyang, na China, se encontra atualmente fechado, após um acidente ocorrido no último sábado (13).

De acordo com imagens compartilhadas nas redes e pelo site LiveLeak, pessoas participavam de uma atração, que era uma espécie de balanço gigante, conhecido em muitos lugares do mundo como chapéu mexicano, quando de maneira inusitada o brinquedo apresenta alguma falha e lança os participantes ao chão.

Segundo informações levantadas, cerca de 16 pessoas no total, incluindo as que estavam no brinquedo, foram levadas ao hospital, com ferimentos diversos.

A polícia está agora investigando o caso e por segurança, o parque de diversões segue fechado, sem nenhuma previsão de reabertura.

Importante! Vamos compartilhar abaixo a gravação, porém alertamos que pode ter imagens sensíveis para algumas pessoas.