Estudo inédito do HC avalia resposta da vacina em imunossuprimidos

O Hospital das Clínicas da HCFMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) está liderando estudo inédito que tem como objetivo avaliar a resposta à vacina contra a Covid-19 em pacientes imunossuprimidos (doenças reumáticas e pessoas que vivem com HIV/AIDS).

A primeira etapa foi finalizada no dia 10 de fevereiro com quase duas mil pessoas vacinadas, sendo aproximadamente 1.500 pacientes e 500 voluntários do grupo controle.

A importância deste estudo é reforçada por análise recente de 252.119 pacientes hospitalizados no Brasil com Covid-19. Observou-se que pacientes com lúpus têm 73% mais chances de evoluir para óbito dos que não a doença autoimune.

A pesquisa foi coordenada pela Profa. Dra. Eloisa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, Diretora Clínica do HCFMUSP, e pelo Prof. Dr. Esper Kallas, Titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da FMUSP.