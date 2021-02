Bitcoin ultrapassa a barreira dos US$ 50 mil

Mais uma vez o bitcoin dá mostras de que a aceitação da criptomoeda vem crescendo rapidamente. Nesta terça-feira, a cotação da moeda superou a barreira do US$ 50 mil , novo recorde de cotação.

Nesta terça, o bitcoin era negociado com alta de 5%, a US$ 50,3 mil (R$ 270,6 mil) no período da manhã.

Desde o início do ano, a criptomoeda valorizou cerca de 72%, em grande parte depois da notícia de que a Tesla anunciar ao mercado que comprou US$ 1,5 bilhão em bitcoins e que aceitará a criptomoeda como pagamento.

Outras duas empresas também anunciaram que começam a trabalhar no mercado de moeda virtuais seja comprando ativos ou intermediando a compra para seus clientes, como a companhia de software MicroStrategy, que comprou mais de USS 1 bi em bitcoins, ou a Mastercard e Bank on New York Mellon, que criaram unidades de negócios para clientes que querem comprar as criptomoedas.

