6 plantas que atraem energia positiva para sua casa

Um estudo da Universidade Politécnica de Milão, em conjunto com a Universidade Técnica de Gênova, avaliou os impactos na saúde mental das pessoas durante a quarentena da COVID-19. A pesquisa concluiu que existem fatores que geram sintomas depressivos nas pessoas, são eles viver em uma área inferior a 60m2, com pouca iluminação natural e ausência de varandas, terraços e jardins.

Especificamente sobre ter plantas dentro de casa, Diana Quan, autora do livro ‘O paraíso é sua casa’, indica algumas espécies que poderiam favorecer o fluxo de energia positiva. Listamos seis plantas sugeridas pela estudiosa das ciências orientais para você. Confira!

Leia mais:

Aloe Vera

Diana Quan considera a babosa uma das plantas mais poderosas para combater a energia negativa: “Essa planta tem a fama de atrair prosperidade e boas energias nos lugares onde está. Se diz que, se ela cresce frondosa, está atraindo fortuna. Mas, se está murcha, significa que absorveu as más vibrações para nos proteger”.



Bambu

“Nos países asiáticos, o bambu é símbolo de boa sorte e prosperidade há muitos séculos. Aporta bem estar e tranquilidade, mas também vitalidade”, explica Quan. Quem mantém bambus no jardim deve estar preparado para boa sorte constante.



Cactos

“Acredita-se que os cactos podem neutralizar as radiações dos aparelhos eletrônicos, mas a sua maior virtude é atrair boa energia. Também se diz que podem afastar os sentimentos negativos como a inveja e, inclusive, afugentar pessoas com más intenções”, explica a autora.



Crisântemos

“Além da beleza, os crisântemos têm a capacidade de proporcionar bem estar ao lar, promovendo felicidade e bom humor”, assegura Diana. Por isso, a autora indica que eles sejam colocados em lugares onde possa existir alguma tensão emocional.



Jasmin

“É conhecida também como a planta do amor, porque é benéfica para as relações sentimentais”, explica ela. Por isso, Diana recomenda que o pé de jasmin seja colocado no quarto do casal, já que atrai energia positiva para fortalecer a paixão e sensualidade. Além disso, atua como um repelente eficiente contra as más vibrações e brigas, contribuindo para criar um ambiente pacífico.



Lavanda

Ainda de acordo com a publicação, a lavanda tem o poder de promover a felicidade e harmonia, acalmando a mente e melhorando o sono.