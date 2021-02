IPVA 2021: placa final 5 tem até quarta-feira para pagar segunda parcela ou cota única

O calendário de pagamento do IPVA 2021 será retomado na próxima quarta-feira, após o carnaval, com o vencimento da placa final 5.

Proprietários têm até o final do dia de quarta-feira para pagarem a segunda parcela do IPVA 2021 ou quitarem a cota única, para quem fez a opção, sem desconto e à vista.

Para efetuar o pagamento, basta dirigir-se a qualquer agência bancária com o número do Renavam. É possível pagar no guichê do banco, nos caixas de autoatendimeto, pelo Internet Banking e até mesmo nas casas lotéricas.

LEIA TAMBÉM:

O atraso no pagamento do IPVA pode custar uma multa de 0,33% ao dia, mais juros de mora com base na taxa selic. Quando o atraso ultrapassar de 60 dias, o juros passa a ser 20% do valor do imposto.

Quer consultar o valor do imposto? Clique aqui.

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021: