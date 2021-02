Bitcoin inicia a semana com queda de 3%

Após uma semana onde o bitcoin acumulou valorização de 27% a criptomoeda começa a semana com uma leve queda de 3%, cotada a US$ 47,8 mil por volta das 10h.

A intensa valorização da última semana se deu, em grande parte, pelo anúncio da compra de bitcoins feita pelo bilionário dono da Tesla, Elon Musk.

A compra do BTC pela Tesla, acreditam os analistas de mercado, pode ser vir de exemplo a outras companhias, que devem passar também a investir no mercado de criptomoedas.

Outra notícia promissora para o mercado de moedas virtuais foi o anuncio do Bank of NY Mellon, um dos bancos mais antigos dos Estados Unidos, que criou uma nova unidade para ajudar seus clientes e operarem com criptoativos.

