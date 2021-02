Bancos não abrem nesta segunda e terça-feira em São Paulo

Os bancos não abrirão nesta segunda e terça-feira em função do feriado do carnaval, de acordo com decisão da Febraban.

Na quarta-feira de cinzas, o expediente bancário começa a partir das 12h e o fechamento das agências será em horário normal.

Já as repartições públicas funcionam normalmente no Estado de São Paulo durante a semana do carnaval, por determinação do governador João Doria, que revogou o ponto facultativo.

Escolas, comércio, unidades de saúde e transporte funcional normalmente nesta segunda e terça-feira em São Paulo.