Aeronave quase despenca com passageiros em Pittsburgh; veja imagens

Na última quarta-feira (10) um avião do tipo Boeing 717, de origem em Pittsburgh, nos Estados Unidos, passou por uma situação que por pouco não resultou em um acidente grave. Devido a algum fator, que ainda está sendo investigado, os pilotos não conseguiram manter a aeronave na via de taxiamento, dentro de seus limites, e quase despencaram de um terreno íngreme.

Segundo informações levantadas, estão sendo apuradas possíveis falhas técnicas, porém um dos fatores levados em consideração e que pode ter contribuído para o ocorrido, é o mau tempo, que contava com neve.

De toda forma, embora o susto, ao que se sabe, os passageiros do voo que era operado pela Delta Airlines terminou sem nenhum ferido. E para evitar qualquer situação mais grave, eles deixaram a aeronave pela porta de emergência.

Confira abaixo algumas gravações compartilhadas na internet e que mostram o ocorrido (Com Aeroin).

WILD new video from @WPXI #Chopper11 showing just how close @Delta plane came to going into ditch at Pittsburgh Airport last night. Team Coverage with lots of questions to answer tonight on @WPXI pic.twitter.com/6yCtRmp0Px

— Scott Trabandt (@ScottTrabandt) February 11, 2021