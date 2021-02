SPTrans amplia agendamento para retirada do Bilhete Único por pessoas de 60 a 64 anos

A SPTrans irá ampliar partir de segunda-feira (dia 15) o serviço de agendamento para pessoas entre 60 e 64 anos que quiserem retirar seu cartão do Bilhete Único comum em um posto de atendimento.

O serviço estará disponível nos seguintes terminais: Pinheiros, Bandeira, Santo Amaro, Capelinha, Princesa Isabel, São Miguel, A. E. Carvalho, Água Espraiada e Vila Nova Cachoeirinha, além de Lapa e Parque Dom Pedro II.

Antes de agendar o atendimento, os passageiros devem atualizar seu cadastro no site e conferir seus dados. Se a escolha for pelo agendamento para a troca do Bilhete Único em um dos postos disponíveis, o site irá redirecionar o usuário para definir dia, horário e local de preferência.

Importante lembrar que há a opção de receber o novo cartão em casa com prazo de envio pelo Correio de até 10 dias, sem custo para o passageiro. Ou ainda retirar o novo cartão indo diretamente a qualquer um dos postos de atendimento sem agendamento, cuja lista completa também está no site da SPTrans.