Mulher vai lavar roupa e descobre cobra esperando para atacar dentro da máquina

Ninguém espera tomar um susto desses dentro de casa, ainda mais no momento de lidar com a roupa suja, mas uma mulher da cidade de Ituiutaba, na região do Triângulo Mineiro, quase teve um enfarte quanto foi colocar a roupa dentro da máquina de lavar, na última quinta-feira.

À espreita, escondida dentro da máquina e esperando a oportunidade de capturar uma boa refeição, uma cobra jiboia de cerca de 1 metro quase beliscou sua mão.

A cobra jiboia não tem veneno e se alimenta de pequenos roedores, aves e morcegos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e capturou o animal, soltando-o em seguida nas matas da região.

A mulher disse aos bombeiros que não tem a menor ideia de como a cobra entrou em sua casa e foi parar dentro de sua máquina de lavar.