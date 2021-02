Quina 5491 paga R$ 700 mil no sorteio deste sábado

Os apostadores da Quina tem neste sábado um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Quina é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h nas casas lotéricas espalhadas pelo país.

A aposta simples, com 5 dezenas, custa R$ 2.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga os resultados imediatamente pelo seu site e redes sociais.

SORTEIO ANTERIOR

No último sorteio da Quina, nesta sexta-feira, um apostador de Americano do Brasil, em Goiás, acertou a Quina e levou sozinho R$ 4.930.749,44.

Veja os números do sorteio anterior.