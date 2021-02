Mega-Sena tem prêmio acumulado de R$ 11 milhões para sorteio deste sábado

Com prêmio acumulado, a Mega-Sena deste sábado vai sortear R$ 11 milhões, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Mega-Sena é realizado a partir das 20h no espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 18h em qualquer casa lotérica. A aposta simples da Mega-Sena, com 6 números, custa R$ 4,50.

Sorteio Anterior

No sorteio de quarta-feira, nenhum apostador conseguiu acertar todas as dezenas da Mega-Sena.

Vinte e quatro jogadores acertaram a quina e cada um ganhou R$ 83.892,90

A Mega pagou ainda R$ 1.147,31 para 2.507 pessoas que fizeram 4 pontos.

Veja os números do sorteio anterior.