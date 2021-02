Super Sete também está acumulada e paga R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira

A Super Sete sorteia nesta sexta-feira um prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão. Para ganhar, basta acertar as sete dezenas da sorte que serão sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 15h

A Super Sete é a nova loteria da Caixa e para ganhar o apostador deve acertar sete números em sete colunas de 0 a 9.

A loteria paga por sete acertos, mas também quem acertou até 3 números é premiado.

No sorteio da última quarta, não houve ganhadores na faixa principal, com 7 números, nem com seis acertos.

Oitenta e três apostadores acertaram apenas 5 números e cada um deles ganhou.

Veja os números do sorteio anterior.