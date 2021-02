Super Sete acaba de sortear R$ 1,5 milhão; veja os números

A mais nova loteria da Caixa, a Super Sete, sorteia nesta sexta-feira (dia 12) um prêmio acumulado de R$ 1,5 milhão.

O prêmio será pago a quem acertar os sete números sorteados para as sete colunas, que possuem números de 0 a 9.

Os números sorteados pela Caixa para a Super Sete são:

5 – 2 – 3 – 9 – 3 – 8 – 4

No sorteio da última quarta, não houve ganhadores na faixa principal, com 7 números, nem com seis acertos.

Oitenta e três apostadores acertaram apenas 5 números e cada um deles ganhou.

Veja os números do sorteio anterior.