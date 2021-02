Sem bloquinhos na rua, ambulantes terão auxílio de cervejaria

Vendedores ambulantes que trabalhavam com a venda de cervejas durante o Carnaval podem se cadastrar para receber auxílio financeiro de até R$ 255. O benefício será pago pela empresa de bebidas Ambev em parceria com o app Zé Delivery.

A expectativa é de ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil. Os vendedores devem se cadastrar pelo site www.ajudeumambulante.com.br.

Com a aprovação do cadastro, o ambulante recebe o valor de R$ 150 e um código para distribuir a consumidores, podendo receber R$ 5 a cada vez que o código for utilizado no Zé Delivery, com máximo de 20 usos por ambulante.

Aqueles que fizerem um curso profissionalizante sobre consumo responsável de álcool, disponível na própria plataforma, terão R$ 5 extras.

Na semana passada, a Ambev anunciou também outro destino para as caixas térmicas usadas pelos vendedores ambulantes durante os bloquinhos. Cerca de 5 mil delas vão ser doadas para postos de saúde para armazenar e transportar vacinas contra a covid-19. As caixas térmicas têm capacidade para 3 milhões de doses simultaneamente.