Primeira vacinada contra Covid-19 no Brasil recebe segunda dose em São Paulo

A enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa vacinada no Brasil contra a Covid-19, recebeu nesta sexta-feira (dia 12) a segunda dose da Coronavac em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Com 54 anos, Mônica é do grupo de risco por ser obesa, hipertensa e diabética. Em maio do ano passado, ela se inscreveu para vagas de CTD (Contrato por Tempo Determinado). Escolheu atuar no Hospital Emílio Ribas, epicentro do combate à pandemia.

Leia também:

Além de Mônica, o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua de SP, também participou do evento e recebeu o imunizante.

Lancellotti tem 72 anos e trabalha diretamente na assistência a pessoas em vulnerabilidade.

Apesar de não se enquadrar na faixa etária da campanha, a vacinação foi um ato de respeito e uma homenagem, segundo o governador João Doria (PSDB), uma vez que o padre auxilia os grupos mais necessitados.

Hoje, a Prefeitura de São Paulo iniciou a vacinação de idosos com mais de 85 anos e de moradores em situação de rua com mais de 60 anos.