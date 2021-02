Previsão do Tempo: São Paulo entra em alerta para temporais nesta sexta-feira

Todo o estado de São Paulo está em alerta para temporais, de acordo com dados da Climatempo.

A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera e a disponibilidade de ar quente favorece a formação de nuvens carregadas e cria áreas de instabilidade em todo o estado.

As chuvas devem vir com força no início e final da tarde, acompanhada de ventos fortes raios. A previsão é de chover até 30 mm somente nesta sexta.

A temperatura máxima não deve passar dos 27º C e a mínima deve ficar em 20º.