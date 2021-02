Prêmio da Quina acumulada chega a R$ 4,5 milhões nesta sexta-feira

A Quina continua com seu prêmio acumulado e para o sorteio desta sexta-feira deve pagar aos ganhadores um prêmio de R$ 4,5 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Quina é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado em suas redes sociais e no site.

No sorteio desta quinta-feira, 89 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 6.321,35.

A Quina pagou ainda R$ 116,62 para 7.254 pessoas que acertaram somente o terno.

Veja os números do sorteio desta quinta-feira.