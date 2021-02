Lotofácil desta sexta-feira paga R$ 1,5 milhão; saiba mais

O concurso 2157 da Lotofácil vai pagar nesta sexta-feira para quem acertar todas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 1,5 milhão.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado em suas redes sociais e em seu site.

No sorteio realizado nesta quinta-feira, dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil. Eles são de Brasília e São Paulo e cada um ganhou R$ 633.962,65.

Duzentos e oitenta e duas apostas também foram premiadas no sorteio desta quinta. Elas acertaram 14 pontos e cada um ganhou R$ 1.346,78

Clique e veja os números do sorteio anterior da Lotofácil.