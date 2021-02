Idosos com mais de 85 anos começam a se vacinar em todo estado de SP

O Estado de São Paulo inicia nesta sexta-feira a vacinação contra covid-19 em idosos com mais de 85 anos, três dias antes da data estipulada anteriormente.

De acordo com o governo paulista, a chegada de mais insumos da vacina CoronaVac da China possibilitou antecipar o programa e iniciar a vacinação de 309 mil idosos com mais de 85 anos e menos de 89 anos.

A próxima faixa de vacinação, os idosos com mais de 80 anos, começa a ser vacinada no dia 1º de março. De acordo com o governo, a faixa de idosos entre 80 3 84 anos tem 563 mil pessoas em todo o estado.

A campanha de vacinação contra covid-19 no estado teve início dia 17 de janeiro.

Até o início da manhã desta sexta-feira, já haviam sido aplicadas 1.239.938 doses de vacina no Estado de São Paulo, de acordo com o vacinômetro do governo estadual.