CGE põe regiões de São Paulo em estado de atenção; veja quais são

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocou algumas regiões da cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos por causa da forte chuva que atinge a cidade na noite desta sexta-feira (dia 12) .

São elas: zonas Leste, Sul e Sudeste e a Marginal Pinheiros.

Leia também:

A Subprefeitura do Ipiranga está em estado de alerta. Além disso, houve o transbordamento do Ribeirão dos Meninos na altura da Estrada das Lágrimas.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuvas variando entre moderada a forte intensidade na Zona Sudeste. No Centro e Sul da Capital, as precipitações ocorrem de forma mais isolada.

A chuva pode seguir nas próximas horas e adentrar a madrugada. Raios e rajadas de vento podem ocorrer.