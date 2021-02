Carnaval virtual em São Paulo começa nesta sexta-feira

O Festival Tô Me Guardando, evento virtual organizado pela Prefeitura de São Paulo que ocorre no período do Carnaval, terá início nesta sexta-feira (12). Serão 380 atividades virtuais, como apresentações de blocos, oficinas, e bate-papos. A programação completa das atrações pode ser vista na página da prefeitura.

“A iniciativa inédita pretende apoiar as manifestações carnavalescas de São Paulo no momento em que a pandemia ainda impede a realização da maior festa de rua do mundo”, destacou a Secretaria de Cultura da prefeitura, em nota.

A abertura do festival, que ocorre às 20 horas, contará com o tradicional Bloco Afro Ilú Obá De Min. No mesmo trajeto que o cortejo percorre todos os anos, da Avenida São Luís à Praça Ramos de Azevedo, serão projetados vídeos com imagens de desfiles passados. Um carro de som, com um telão de LED mostrará, no percurso, o Manifesto Ilú Obá De Min – Carnaval 2021.

Também a partir das 20 horas, nas redes sociais, o Bloco Pilantragi abre as apresentações virtuais. No festival, cada bloco será responsável pela produção e transmissão de suas apresentações, que poderão ser assistidas gratuitamente nas redes sociais dos próprios blocos.

"É um Carnaval possível no momento em que vivemos. Hoje, o mais importante é resguardar a saúde dos milhares de profissionais envolvidos na festa e dos foliões. Inspirados pela letra do mestre Chico Buarque, estamos nos guardando para quando o Carnaval chegar", destacou o Secretário de Cultura da cidade de São Paulo, Alê Youssef.