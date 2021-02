Carnaval: Rio vai perder R$ 5,5 bi sem festa, diz FGV

O cancelamento do Carnaval vai custar caro para a cidade que mais recebe turistas para a festa. Cálculos feitos pelo FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) apontam que o Rio de Janeiro irá perder cerca de R﹩ 5,5 bilhões sem a comemoração. Segundo estudo dos pesquisadores Claudio Considera e Juliana Trece, o total equivale a 1,4% do PIB (Produto Interno Bruto) carioca.

“O Rio de Janeiro é uma cidade com forte vocação para o turismo e os eventos são de grande relevância para esse setor, para os serviços e para a economia como um todo. É importante ressaltar que, para a festa acontecer, há milhares de profissionais trabalhando o ano inteiro, que se viraram sem qualquer renda em 2020 quando tudo parou. Ou seja, o evento faz a economia rodar, gerando emprego e renda”, destacou Considera.

De acordo com a pesquisa, se não fosse o cancelamento da folia por causa da pandemia, o Rio movimentaria R﹩ 4,4 bilhões decorrentes de gastos dos turistas brasileiros (88%) -– com permanência média de 6,6 dias, e gastando em média R﹩ 280,32 por dia –, e estrangeiros (12%), durante 7,7 dias, com gasto médio de R﹩ 334,01 por dia. Já o impacto dos cariocas, moradores da Região Metropolitana do Rio e gastos operacionais seria de pouco mais de R﹩ 1 bilhão.