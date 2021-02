Viúva lembra dois anos da morte de Ricardo Boechat com post emocionante

Veruska Boechat, viúva do jornalista Ricardo Boechat, lembrou os dois anos da morte do companheiro com um post emocionante neste quinta-feira (dia 11) no Instagram.

"Dois anos sem a melhor pessoa dentre todas as pessoas, a que mais trabalho me dava, com quem mais cresci, a quem mais precisei ensinar, a mais corajosa, de quem mais cuidei, a que mais me paparicou, com quem mais bati de frente, por quem tanto amor sinto", escreveu.

"Aprendi que um lar que perdeu alguém pode, sim, ser um lar feliz, e que isso se dá com as pessoas que ficaram apoiando umas às outras. E aprendi que sentir saudade de quem só nos dá orgulho é um privilégio. Se você está esperando a pessoa perfeita aparecer, esse post é pra você. Seja feliz hoje, relacionamento sem treta não existe. Casamento não é Instagram", completou Veruska, que publicou um carrossel de fotos de momentos em família e um vídeo.

Os dois foram casados por 14 anos e tiveram as filhas Valentina e Catarina, de 13 e 11 anos, respectivamente.

Boechat morreu no dia 11 de fevereiro de 2019, em um acidente de helicóptero em São Paulo.