Vacinação para os que têm mais de 85 anos começa nesta quinta em SP

Os idosos com mais de 85 anos de idade começam a ser vacinados hoje contra a covid-19 pela Prefeitura de São Paulo. Neste primeiro dia, as doses estarão disponíveis apenas nos cinco postos drive-thru e, a partir de amanhã, também nas 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nos centros-escola.

A vacinação deste grupo estava marcada para ser iniciada só na próxima segunda-feira, mas foi antecipada. Na maior parte do estado, o governo prevê iniciar a imunização amanhã.

O Palácio dos Bandeirantes também anunciou ontem que a vacinação dos idosos com mais de 80 anos, que até então não tinha data prevista, agora ganhou um prazo e terá o seu pontapé inicial a partir de 1º de março.

Os idosos com idades entre 80 e 89 anos somam 872 mil pessoas em todo o estado. A vacina também seguirá disponível para aqueles que têm mais de 90 anos e que já estão sendo vacinados desde a semana passada.

“Não é só proteção, é a liberdade. A liberdade dos que permaneceram em casa, que ficaram afastados da sua família, dos seus netos, e terão a oportunidade de retomar seus laços familiares”, disse o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Também amanhã começa a aplicação da segunda dose para os profissionais de saúde vacinados no primeiro grupo – ao lado dos indígenas, quilombolas e idosos que moram em asilos.

A ampliação do público-alvo foi possível porque o Instituto Butantan entregou mais um lote do imunizante e também terá em breve mais vacinas no estoque, já que recebeu ontem 5,6 mil litros de matéria-prima vindos da China e que permitirão o envase de mais 8,6 milhões de doses.

ARREGACE AS MANGAS

• 85 a 89 anos

Início da vacinação: nesta quinta-feira

• 80 a 84 anos

Início da vacinação: 1º de março

zona leste

Neo Química Arena

(estádio do Corinthians)

Igreja Boas Novas (rua Marechal Malet, 611, Vila Prudente)

zona oeste

Estádio do Pacaembu

zona norte

Centro de Exposições do Anhembi (entrada pela rua Olavo Fontoura – portão 38)

zona sul

Autódromo de Interlagos (entrada pela rua Jacinto Júlio – Portão 9–KRF)

A partir de amanhã, as doses também estarão disponíveis nas UBSs. Consulte endereços no http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br

Para se vacinar, basta apresentar CPF, a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver.

Se possível, faça antes o cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar o atendimento