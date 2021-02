Rodízio de carros vai continuar valendo em SP na semana do Carnaval

A CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) de São Paulo informou nesta quinta-feira que o rodízio municipal de veículos vai funcionar normalmente na segunda, terça e quarta-feira de carnaval.

O rodízio de caminhões, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) também continuam valendo.

A medida segue o decreto do governo de São Paulo, que determinou que a cidade não adotará o ponto facultativo nos dias de carnaval, como faz anualmente. De acordo com o governo, a medida segue as diretrizes do Centro de Contingência de Combate à covid-19.

Durante os dias de rodízio, veículos com placas determinadas ficam proibidos de circularem pelo Centro Expandido da cidade, delimitado por:

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga;

O carro flagrado em local e horário não permitido pelo rodízio municipal receberá uma multa de R$ 130,16 e o condutor ganhará 4 pontos na CNH.