Previsão do tempo:  cuidado com as chuvas no final da tarde em SP

Muitas nuvens continuam se formando em toda região sudeste e a alta umidade e o calor trazem a sensação de abafamento para São Paulo nesta quinta-feira, de acordo com a previsão da Climatempo.

A alta umidade traz ainda pancadas de chuvas moderadas e fortes, com ventos e raios, no final da tarde e à noite em várias regiões da cidade, com possibilidade de alagamentos.

LEIA TAMBÉM:

As condições para aumento de chuva devem se estender na região pelo menos até esta sexta-feira.

A temperatura máxima para esta quinta-feira é de 28ºC e a mínima, 18ºC.