IPVA: cota única ou segunda parcela de placa final 4 vence nesta sexta-feira

Vence nesta sexta-feira (12) o prazo para os donos de carro com placa final 4 quitarem a cota única sem desconto ou a segunda parcela do IPVA 2021 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores).

O pagamento do IPVA pode ser feito em qualquer banco, no guichê ou nos caixas de autoatendimento apenas com o número do Renavam. É possível ainda pagar nas casas lotéricas ou pelo Internet Banking.

Deixar de pagar o IPVA gera uma multa diária de 0,33% ao dia, mais juros de mora, aos proprietários. Após 60 dias de atraso no pagamento, os juros passam a ser 20% do valor total do imposto devido.

