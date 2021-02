É verdade! Usar duas máscaras diminui em até 92% os riscos de contaminação por COVID-19

Pesquisadores do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos confirmaram que o uso combinado de duas máscaras é eficiente na proteção contra a COVID-19. De acordo com os cientistas, usar uma máscara reutilizável mais externa e outra cirúrgica abaixo pode bloquear em até 92,5% as partículas infecciosas que podem escapar.

A entidade americana recomenda o uso das duas máscaras ao mesmo tempo desde que ambas estejam bem ajustadas ao rosto. Para isso, deve-se fixar uma nas orelhas e a outra pelo pescoço. "Se você tem uma cobertura física com uma camada, coloca outra camada, faz sentido que seja mais eficaz, e é por isso que você vê as pessoas com máscaras duplas ou fazendo uma versão de uma N95", disse Anthony Fauci, agora conselheiro médico chefe do presidente Joe Biden, em entrevista à NBC.

O tema tomou as rodas de conversa desde a posse do presidente americano Joe Biden, no final de janeiro. Na cerimônia, várias pessoas foram vistas usando duas máscaras, algumas delas foram a poetisa Amanda Gorman e o secretário de transportes, Pete Buttigieg.