Dupla Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões nesta quinta-feira

A Dupla Sena vai sortear nesta quinta-feira (11) um prêmio de R$ 3 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Dupla Sena será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado das loterias em seu site e em seus canais no Facebook e Twitter.

Último Sorteio

O último sorteio da Dupla Sena foi na terça-feira passada, quando ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios.

Dezoito apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e cada um ganhou R$ 3.969,28.

Outras 21 apostas acertaram a quina no segundo, e cada um ganhou R$ 3.062,02.

Veja os números do sorteio anterior.