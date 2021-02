Dois apostadores dividem a Lotofácil; prêmio para quinta é de R$ 1,5 milhão

Dois apostadores, um de Poços de Caldas, em São Paulo, e outro de São Gonçalo, no Rio, dividiram o prêmio de R$ 834.507,34 no último sorteio da Lotofácil, nesta quarta-feira.

Além dos dois sortudos, mais 238 apostas foram premiadas. Elas fizeram 14 pontos e ganharam, cada uma, R$ 1.470,40.

Clique e veja os números sorteados nesta quarta-feira

Para o sorteio desta quinta-feira (11), a Lotofácil tem um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

A aposta simples da Lotofácil, com 15 dezenas, custa R$ 2,50.

O Metro World News acompanha em tempo real o sorteio e divulga em seu site e nas redes sociais. Acompanhe!