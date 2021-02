CGE coloca cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos nesta quinta-feira (11).

A região do Centro, assim como as zonas Sul, Norte, Leste, Oeste e Sudeste, foram destacadas pelo órgão. As marginais Tietê e Pinheiros também são focos de alerta.

Uma extensa área de instabilidade com intensidade moderada a forte se propaga na Capital desde o começo da tarde.

O CGE alerta que as chuvas serão acompanhadas de trovoadas, raios, probabilidade de rajadas de vento e queda de granizo. O cenário é favorável para a formação de alagamentos, quedas de árvores e transbordamento de rios e córregos.

Ponto de alagamento

A cidade de São Paulo registra no momento apenas um ponto de alagamento transitável, no Largo da Matriz da Nossa Senha do Ó, na Freguesia do Ó, na Zona Norte. Os dois sentidos estão prejudicados.