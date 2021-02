Vacinação de idosos entre 80 e 84 anos começa em 1º de março em São Paulo

A vacinação de idosos com idade entre 80 e 84 anos começa em 1º de março no Estado de São Paulo, anunciou nesta quarta-feira (dia 10) o governador João Doria (PSDB).

Doria também confirmou a vacinação antecipada do grupo de 85 a 89 anos para a próxima sexta (dia 12), três dias antes do previsto.

Atualmente, municípios paulistas estão vacinando profissionais de saúde e idosos com 90 anos ou mais.

Leia também:

A vacinação contra o novo coronavírus começou no dia 17 de janeiro na capital paulista, após a aprovação emergencial da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ao imunizante do Instituto Butantan. Até o início da tarde desta quarta-feira, mais de 1 milhão de pessoas já tinham sido vacinadas no Estado.

A população de 80 a 84 anos totaliza 563 mil pessoas. Os idosos desta faixa etária poderão ser imunizados com parte das 8,7 milhões de novas doses da vacina do Butantan, que serão produzidas com insumos que chegaram ao Brasil nesta manhã.