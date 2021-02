‘Treta’ no Twitter: Bruno Gagliasso discute com Fernando Collor

O ator Bruno Gagliasso discutiu com o senador Fernando Collor (Pros-AL) no Twitter após criticar as políticas econômicas de Collor quando era presidente do Brasil, na década de 90.

Em seu perfil, Gagliasso aponto a aproximação do político ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de 'novo' trazer pra ser seu conselheiro econômico um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica. BolsoCollor é um escárnio", escreveu.

Chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de “novo” trazer pra ser seu conselheiro ECONÔMICO um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica. BolsoCollor é um escárnio. — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) February 9, 2021

Collor rebateu as críticas. "Sujeito, para de espernear e querer lacrar. Aproveita o tempo vago e vai fazer algo de útil pelo Brasil. Se não conseguir, vai para Noronha e para de encher o saco."

Leia também:

O ator, por sua vez, acusou o senador de querer aparecer e pediu respeito. "Tá querendo palco, irmão? Eu não ganho dinheiro do povo pra estar no Twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos e você é meu funcionário. Vai trabalhar e me respeite."

Ta querendo palco, irmão? Eu nao ganho dinheiro do povo pra estar no twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos e vc é meu funcionario. Vai trabalhar e me respeite https://t.co/mZE76sL3Xn — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) February 9, 2021

As postagens de Gagliasso seguiram. "Num país decente, o político me apresentarias O TRABALHO dele, com educação, pra que eu mudasse ou não de opinião. No Brasil o sujeito se acha no direito de xingar o povo. É inacreditável."