Super Sete sorteia R$ 1,25 milhão a partir das 15h

A Super Sete, mais nova loteria da Caixa, vai sortear um prêmio acumulado de R$ 1.250.000,00 a partir das 15 desta quarta-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para ganhar a Super Sete, ao apostador deve escolher sete dezenas, distribuídas em sete colunas diferentes que vão de 0 a 9. Ganha quem acertar os sete números sorteados.

O sorteio é realizado a partir das 15h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O último sorteio da Super Sete foi realizado na sexta-feira e ninguém ganhou o prêmio principal, mas 3 apostas acertaram 6 números e foram premiadas com R$ 13.487,25 cada.

