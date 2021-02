Previsão do Tempo: não esqueça do guarda-chuva nesta quarta-feira

Aquele guarda-chuva que ficou guardado durante a semana no armário pode fazer falta nesta quarta-feira.

De acordo com a Climatempo, as famigeradas pancadas de chuva do final da tarde voltam a atingir São Paulo nesta quarta-feira, no final da tarde e da noite.

O dia deve amanhecer claro, com aumento das nuvens no decorrer do dia.

A temperatura máxima prevista para esta quarta é de 28ºC, mas à noite, depois da chuva, pode cair para até 17ºC, então talvez valha a pena levar aquela blusa leve de frio, se for sair de casa.