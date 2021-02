Gabaritos do Enem digital são divulgados pelo Inep

Os gabaritos oficiais das provas objetivas e os Cadernos de Questões da versão digital do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 foram divulgados na tarde desta quarta-feira (dia 10). Os materiais podem ser acessados pelo site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O Enem 2020 Digital foi aplicado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. No primeiro dia, os inscritos resolveram questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Escreveram ainda a redação, com o tema “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”. Já no segundo dia, as provas foram de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

Um pergunta da prova de matemática e suas tecnologias foi anulada. Trata-se da questão 140 do Caderno 5 (Amarelo); 148 do Caderno 6 (Cinza); 157 do Caderno 7 (Azul); e 165 do Caderno 8 (Rosa). O Inep identificou que o item já havia feito parte da edição de 2009 do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade.

Resultados

Os resultados das duas versões do Enem 2020 (impressa e digital) serão publicados no dia 29 de março. Já o boletim individual dos "treineiros" está previsto para ser divulgado no dia 28 de maio.