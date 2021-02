Não perca o resultado do sorteio da Lotofácil desta terça-feira; veja os números

Saíram os números do concurso 2154 da Lotofácil, sorteados na noite desta terça-feira (dia 9). O prêmio é de R$ 1,5 milhão.

Confira aqui as 15 dezenas da Lotofácil sorteadas pela Caixa Econômica Federal:

21 – 20 – 16 – 11 – 19

04 – 18 – 03 – 23 – 05

24 – 10 – 08 – 12 – 07

No último sorteio, que acontece ontem, um único apostador de Oriximina, no Pará, levou para casa o prêmio principal, no valor de R$ 1.438.395,33.

Leia também:

A disputa, contudo, foi acirrada. Trezentos e trinta e nove apostas marcaram quatorze pontos. Cada um recebeu da Lotofácil R$ 1.270,96.

Perdeu o concurso de ontem? Veja os número aqui.