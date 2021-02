Serrana, no interior de SP, vacinará em massa para medir contágio

Serrana, no interior de São Paulo, será a primeira cidade do Brasil a ter vacinação em massa. O município de 45 mil habitantes, perto de Ribeirão Preto, vai imunizar todos os seus cerca de 30 mil adultos com mais de 18 anos com o objetivo de testar a redução do contágio pelo novo coronavírus em uma população.

O estudo será coordenado pelo Instituto Butantan, que vai disponibilizar as doses. A vacinação não será obrigatória e será realizada por áreas, para que possa haver a comparação. Para tal, a cidade foi dividida em quatro regiões, sendo que os moradores da primeira receberão a vacina no próximo dia 17 e os da última, em 10 de março.

A segunda dose será aplicada quatro semanas após. Diretor do Butantan, Dimas Covas disse que a ideia é antecipar um resultado geralmente conhecido só ao fim das campanhas de imunização. “Os estudos de fase 3 das vacinas avaliaram a eficácia, que é o nível de proteção sobre a doença. O que queremos é observar a eficiência, que é saber qual o efeito da vacinação em massa sobre o curso da pandemia.”