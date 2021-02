A frente fria que atravessou a região sudeste e derrubou a temperatura na Capital continua mantendo o dia mais frio nesta terça-feira.

O dia terá sol com longos períodos nublados e a temperatura máxima prevista para esta terça-feira é de 27º C, de acordo com dados da Climatempo.

Não há previsão de chuva nos próximos dias.

A mínima prevista é de 18º C.